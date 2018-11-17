В Україні існує загроза авторитаризму - екс-радник Путіна
Колишній радник президента РФ Володимира Путіна, російський економіст, співробітник Інституту Катона (США) Андрій Ілларіонов повідомив, що в Україні існує загроза авторитаризму, і вона зростає.
Якщо в Україні триватиме війна, яка забирає життя людей, як це було останні чотири з гаком роки (протистояння почалося в 2014-му), то посилення в країні націоналізму неминуче, розповів експерт під час чату на "Главреді".
"В умовах збереження низьких темпів економічного зростання без швидкого відновлення, без вирішення найважливіших внутрішньополітичних проблем, в умовах досить високого рівня корупції зростає число потенційних прихильників "жорсткої руки" і переходу до більш авторитарного політичного строю", — зазначив він.
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За словами Ілларіонова, сили, що протистоять такому переходу, виявляються ослабленими.
"За останні чотири з половиною роки Україна дійсно стала більш націоналістичною", — додав співрозмовник.
"В якійсь мірі це було неминуче, тому що в умовах оборонної війни цілком природно посилюється прагнення спиратися на національні ідеї і символи, на національну мову і національну культуру, природно зростає протидія тому, що не вважається національним. На жаль, при цьому відбуваються і ексцеси, які в сучасному цивілізованому суспільстві неприйнятні", — сказав економіст.
Раніше екс-радник президента РФ спрогнозував майбутнє України після томосу.