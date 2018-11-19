Зробити там "революційну ситуацію": генерал розповів, як американські експерти радять повертати Донбас

Американські експерти пропонують Україні не пускати на окуповані території навіть ресурси – електроенергію та воду, зазначив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Пропозиції російської сторони офіційному Києву про "обмін Криму на Донбас", зрозуміло, принципово неприпустимі для України. Однак українська влада може скористатися подібними заявами Кремля вже для своєї "многоходовочки".

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Таку думку висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, передає «Обозреватель». За його словами, Україна може зробити вигляд, що погоджується на подібний план, але за умови його поетапного виконання.

"Тобто говорити, що ми зовсім відмовляємося – ні. Але ми говоримо, що максимум на що ми можемо піти – на поетапне вирішення питання. А там - або віслюк здохне, або султан помре", – зіронізував Романенко.

Він додав, що подібний план може бути шансом на введення миротворців на окуповані території Донбасу, проте американські експерти пропонують Україні діяти в питанні миротворчої місії іншим, більш радикальним шляхом.

"Американці пропонують Україні жорстко перекрити «кордон», нікого і нічого не пускати, навіть ресурси – електроенергію та воду. І там дуже швидко складеться революційна ситуація, яка недопустима для Росії, вона це не витягне і таким чином можна зрушити цей процес", – пояснив генерал.