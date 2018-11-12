"Путін вже здав Сибір": генерал розповів про стратегію Китаю із захоплення Росії

Генерал зазначив, що нові ракетні комплекси з ядерним оснащенням КНР розмістила на своїх північно-східних територіях, звідки вони можуть завдати удару тільки по Росії — на більшу відстань ці ракети не розраховані.

Незважаючи на формальні дружні відносини, Китай уже давно загрожує територіальній цілісності Російської Федерації, проводячи в Сибіру політику експансії. Нещодавно до цього додалася і потенційна ядерна небезпека.

Про це розповів екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, передає "Обозреватель". Він уточнив, що нові ракетні комплекси з ядерним оснащенням КНР розмістила на своїх північно-східних територіях, звідки вони можуть завдати удару тільки по Росії — на більшу відстань ці ракети не розраховані.

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"Загроза Китаю Росії уже існує. Раніше соціальний підхід Китаю був — не більше однієї дитини в сім'ї. Зараз перейшли до двох дітей на сім'ю. Але якщо китайці заходять на територію РФ, то Пекін ставить таким своїм громадянам завдання: створювати змішані сім'ї зі слов'янами, з жінками з цієї частини РФ", — пояснив Романенко.

За його словами, таким чином Пекін продовжує експансію — як економічну і соціальну, так і військову. А російські аналітики тим часом кажуть про те, що фактично президент РФ Володимир Путін уже здав Сибір китайцям.

"Піднімаються російські договори, які мають дуже сумнівне коріння — про те, яким чином відбиралися ці землі, і китайці це все використовують. Тому що їх багато, їм потрібна територія. А росіян мало і їхній військовий потенціал знижується, економіка не найкраща, соціальний стан важкий. Китайці це вже бачать і від первинних кроків вони дедалі потужніше проводять цю експансію у Росію", — запевнив генерал.

"На мій погляд, через десять років ми можемо знову перейти до концепції двополярного світу, ось тільки замість Росії це буде Китай", — підсумував Романенко.