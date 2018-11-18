"Ви повторюєте Москву": митрополит розповів про свій виступ на скандальному соборі УПЦ МП

Владика Софроній - один з небагатьох ієрархів УПЦ Московського патріархату, хто не побоявся заявити, що мріє про автокефальну церкву.

Ієрарх Української Православної Церкви Московського Патріархату митрополит Софроній, який також є керуючим Черкаською єпархією УПЦ МП, повідомив, що хоче служити українською.

Як йдеться у сюжеті ТСН, за його словами, він навіть священиків своїх питав, що означають деякі фрази старослов'янською, проте ніхто з них не зміг пояснити. "Там же "Отче наш, иже еси на небеси..." Нічого не понятно. А тут просто – "Батьку наш небесний...", - говорить він.

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Владика - один з небагатьох ієрархів УПЦ Московського патріархату, хто не побоявся заявити, що мріє про автокефальну церкву. Митрополит Софроній не голосував за скандальні рішення: "Хто проти? Софроній потянув руку проти. Дивлюся, що всі мовчать. Софроній - один проти. Ну чого ти проти? Я піднявся. Кажу, що я буду дуже коротко. Проти того, що повторюєте Москву. Проти того, що у вас немає своєї думки. Проти того, що це неприпустимо для мене. Я хочу поїхати на Афон. Кажу, ваше блаженство, вас тепер на Афон не пускають, вам це приємно? А я там хочу причаститися, а мені не можна. Чому? За те, що Україна хоче здобути незалежність? То це треба з Константинополем рвати стосунки євхаристійні?"

"Я не відмовляюсь від цього (стати членом майбутньої автокефальної церкви). Я маю свій напрямок. Але все буде вирішено, де мені зупинитися – це вже після собору. Якщо я на соборі побачу, що це не веде до вічності в рятівному розумінні, я туди не піду. Просто я поїду на собор, щоб мені проникнуть, заглибитися і зробити для себе висновок", - додав Софроній.