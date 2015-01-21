Кабмін хоче збільшити чисельність ЗСУ до чверті мільйона осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

“Що стосується українських Збройних сил, уряд України вносить до парламенту закон про збільшення загальної чисельності Збройних сил України. Ми пропонуємо встановити чисельність ЗСУ у кількості 250 тисяч осіб, це збільшення на 68 тисяч людей”, - сказав глава уряду.

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Яценюк додав, що це важливе рішення, яке “забезпечено фінансово урядом”.

Він нагадав, що загалом на фінансування національної безпеки і оборони в поточному році передбачено близько 90 млрд грн.

"Ми звертаємось до парламенту - буквально в перший день прийняти відповідний законопроект і збільшити граничну чисельність ЗСУ до 250 тис. осіб, з яких 204 тис. це будуть військовослужбовці", - додав прем’єр.

Нагадаємо, вчора в Україні офіційно розпочалася часткова мобілізація. Вона пройде у три хвилі загальною тривалістю 210 днів на всій території України.