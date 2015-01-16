Чисельність української армії хочуть збільшити до 250 тисяч військових

Чисельність Збройних сил України буде збільшено до 250 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту міністр оборони України Степан Полторак.

Читайте такожПорошенко про штурм Донецького аеропорту: Вчора "кіборги" здійснили неможливе

Він нагадав, що у держбюджеті-2015, порівняно бюджетом минулого року, збільшено кошти на фінансування армії - до 17,3 млрд грн, тобто на 1,6 разів.

Полторак повідомив, що на розробку озброєння та придбання нової військової техніки планується витратити 14 млрд 24 млн грн. За його словами, більшість замовлень буде спрямовано українським підприємствам.

Відповідаючи на запитання щодо військових госпіталів у зоні АТО, Полторак заявив, що “в зоні АТО діє достатня кількість бойових шпиталів”. В той же час він додав, що найближчим часом буде розгорнуто ще кілька госпіталів, але відмовився уточнити, де саме.

Читайте такожЗа добу бойовики більше 40 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Звертаючись до народних депутатів, Полторак зазначив, що не на всі питання може відповідати в парламенті, засідання якого транслюється в прямому ефірі.

За його словами, в такому випадку можна дійти до того, що планування військових операцій також відбуватиметься у прямому ефірі, і “ті люди, які дивляться нас в Москві, із задоволенням будуть спостерігати за нами”.