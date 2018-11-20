Армія України точно здатна зупинити агресора - Порошенко

За словами президента, в Україні є сучасна і боєздатна прикордонна служба, яка є важливою складовою сектору оборони та безпеки.

Президент Петро Порошенко заявляє, що в Україні створена потужна і боєздатна армія, яка точно здатна зупинити агресора.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу в Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота у Черкасах.

«В Україні є зараз, нарешті, вперше за 27 років, потужна та боєздатна українська армія, яка точно здатна зупинити агресора», - наголосив президент.

За словами Порошенка, в Україні є сучасна і боєздатна прикордонна служба, яка є важливою складовою сектору оборони та безпеки. «Служба, яка на наших очах прискорено набуває здатності діяти у відповідності до стандартів НАТО і найкращих світових практик», - сказав він.