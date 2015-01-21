BBC: США інвестуватимуть у реформу української міліції - посол

Сполучені Штати продовжать інвестиції у проект реформування української міліції, заявив BBC посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, повідомляє BBC Україна.

"Ми плануємо продовжити інвестиції у цей проект. Наша участь не обмежиться його першим етапом у Києві, ми хочемо працювати із Міністерством внутрішніх справ і далі, після успішного впровадження проекту у Києві, та поширити його на інші великі міста, такі як Харків та Одеса", - сказав він.

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За словами посла, метою спільного проекту США та МВС України "є створення нової української поліції, що не є корумпованою, що служитиме народу, матиме нову уніформу та нові методи роботи".

Напередодні перша заступниця міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе повідомила, що з 19 січня розпочався відбір претендентів на службу у новий патрульний підрозділ київської міліції, який замінить ДАІ.