Президент підтримує реформування міліції в поліцію

Про це в "Твіттері" повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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Він процитував Петра Порошенка: "Я підтримую реформування міліції і перетворення її в поліцію. У Грузії за півроку поліція стала поважним інститутом".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Кабінет міністрів призначив Еку Згуладзе першим заступником міністра внутрішніх справ. Вона кілька років працювала заступником міністра внутрішніх справ Грузії, а також виконувала обов'язки міністра.