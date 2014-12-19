Президент підтримує реформування міліції в поліцію
13:31, 19 грудня 2014Суспільство
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Президент Петро Порошенко підтримує реформування української правоохоронної системи.
Порошенко схвалює перейменування міліції в поліцію / фото УНІАН
Про це в "Твіттері" повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
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Він процитував Петра Порошенка: "Я підтримую реформування міліції і перетворення її в поліцію. У Грузії за півроку поліція стала поважним інститутом".
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Кабінет міністрів призначив Еку Згуладзе першим заступником міністра внутрішніх справ. Вона кілька років працювала заступником міністра внутрішніх справ Грузії, а також виконувала обов'язки міністра.
Порошенко: я підтримую реформування міліції і перетворення її на поліцію. У Грузії за півроку поліція стала найшанованішою інституцією
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 19, 2014
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