Керівництво держави вшанувало пам’ять загиблих учасників Революції гідності (фоторепортаж)

У церемонії взяли участь президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Президент Петро Порошенко разом з дружиною взяли участь у церемонії вшанування пам’ять загиблих учасників Революції гідності.

Як повідомляє прес-служба глави держави, президентське подружжя встановило лампадки до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні.

У церемонії також взяли участь прем’єр-міністр Володимир Гройсман та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Цього дня 5 років тому українці вийшли з мирним протестом на Майдан Незалежності в Києві, щоб відстояти свої цінності та свободу. Після того були важкі місяці протистоянь, жорстокі розгони та вбивства мирних громадян. Важкою ціною українці вистояли і перемогли!», - йдеться в дописі голови уряду, розміщеному на його офіційній сторінці у Facebook. «Світла пам’ять загиблим!», - додав Гройсман.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, нинішній день - це день і радощів, і смутку.

«Революція гідності, яка розпочалася з виходу молоді на Майдан Незалежності 21 листопада 2013 року, назавжди змінила українців. Ми вчергове довели, що здатні згуртуватися навколо великої мети – свободи і незалежності», - підкреслив секретар РНБО.

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«Свобода варта того, щоб за неї боротися! І ми завжди пам’ятатимемо Героїв Небесної сотні, героїв-добровольців, які прямо з Майдану йшли на фронт і віддавали життя заради України, ставши справжнім взірцем для наступних поколінь», - зазначив Турчинов.

Він переконаний, що українці завжди перемагають, коли єднаються, і програють, коли дозволяють чварам та внутрішнім конфліктам їх розділяти.

«Ми інколи навіть не усвідомлюємо, на що здатні, об’єднавшись! Головне зараз - віра у себе, у свої сили, і готовність незважаючи ні на що йти вперед обраним шляхом - шляхом свободи, демократії, верховенства права, економічного розвитку та зміцнення нашої країни», - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, рівно п'ять років тому, 21 листопада 2013 року, в Україні почався Євромайдан. Тоді сотні людей вийшли на Майдан Незалежності з мирним протестом проти раптового скасування колишньою владою наміру підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.