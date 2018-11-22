Нардеп Березкін вважає, що НАБУ спробує взяти реванш після провальної спроби зняти з нього недоторканність

За словами Станіслава Березкіна, сьогодні планується подача позову до ЄСПЛ за епізодом про незаконність обшуків і затримань з боку НАБУ, а також за порушення прав на презумпцію невинуватості.

Після відмови Верховної Ради підтримати подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата Станіслава Березкіна, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) може розпочати тиск на фігурантів справи про борги перед "Ощадбанком" компанії "Креатив".

Таку думку висловив в інтерв'ю "Фактам" сам нардеп.

"Але я звертаю вашу увагу, що мій син все одно залишається під слідством. Правда, слідчі дії на сьогодні не проводяться, а Національне антикорупційне бюро України займається тим, що тисне на членів моєї сім'ї і колишніх співробітників "Креативу". Я побоююся, що після поразки в парламенті НАБУ постарається взяти реванш. Вони можуть додумати в справі нові епізоди або спробують відігратися на інших фігурантах справи, супроводжуючи якимись агресивними піар-діями", - заявив Березкін.

При цьому, за словами депутата, саме висуваєме НАБУ звинувачення спочатку було безперспективним, і розвалилося б незалежно від рішення ВР.

"Було очевидно, що звинувачення з боку прокуратури надумані. Вони нелогічні і не підтверджені документами. Це стало абсолютно зрозуміло ще на засіданні регламентного комітету Верховної Ради. Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли чітко відповісти на жодне запитання народних депутатів. Тому регламентний комітет у своєму вичновку вказав, що достатніх доказів для зняття недоторканності немає", - повідомив він.

Станіслав Березкін в черговий раз заявив, що кредит "Ощадбанку" брався компанією "Креатив" на поповнення обігових коштів. Зокрема, компанія планувала купити за них пальмову олію. Гроші за контрактом були перераховані за кордон. Але, оскільки постачальник не виконав свої зобов'язання, гроші повернулися в Україну в повному обсязі на той же рахунок в "Ощадбанку".

Також депутат заявив, що під час продажу компанії разом з боргами на балансі компанії, в заставі у банку був новий елеватор. Однієї вартості якого вистачило б на покриття всіх боргів компанії перед "Ощадбанком".

"Нас звинувачують у розкраданні на суму 160 мільйонів гривень. Навіть якщо продати елеватор з дисконтом, грошей вистачить, щоб закрити всі зобов'язання", - упевнений депутат.

При цьому не виключає, що мова про продаж елеватора не ведеться навмисно.

"Зрозумійте, якщо продати цю заставу, кредит буде погашений і зникне сам привід порушувати кримінальну справу і влаштовувати з цього публічний процес. Це в черговий раз підтверджує, що мова йде про господарську суперечку", - вважає він.

За словами Станіслава Березкіна, сьогодні планується подача позову в ЄСПЛ по епізоду незаконності обшуків і затримань з боку НАБУ, а також через порушення прав на презумпцію невинуватості.

"Ми повинні визнати, що це був далеко не єдиний випадок, коли НАБУ ще до суду активно формувало громадську думку. Мало того, що це порушення презумпції невинуватості. У мене створюється враження, що публічні звинувачення і піар були основними засобами роботи слідчих", - резюмував депутат.

Відзначимо, 20 листопада 2018 року Верховна Рада відмовилася зняти недоторканність з депутата Станіслава Березкіна (депутатська група "Воля народу").

Наступного дня представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що слідство щодо депутата у справі про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку зупинено.