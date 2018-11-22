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У нардепа Шуфрича народилася п'ята дитина

15:09, 22 листопада 2018
Політика
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Шуфрич знову став батьком / фото УНІАН

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Дівчинку назвали Ганною, вона народилася 22-го листопада. Про це повідомляє прес-служба нардепа у Facebook.

E грудні 2016-го року Шуфрич з молодою дружиною стали батьками дівчинки, яку назвали Марією. Тоді ж депутат вніс у свою декларацію ще й сина Івана, нагадує TabloID

Також Нестор Іванович має двох дорослих синів від двох попередніх шлюбів. Тобто тепер він батько п'ятьох нащадків від трьох різних жінок. 

Раніше донька екс-очільника Харківської обладміністрації, нардепа Михайла Добкіна Алла народила первістка.

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Теги: #дитина#Шуфрич