У нардепа Шуфрича народилася п'ята дитина

Тепер Шуфрич - батько п'ятьох нащадків від трьох різних жінок.

Колишньому регіоналу, депутату Нестору Шуфричу його третя дружина Катерина народила ще одну дитину.

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Дівчинку назвали Ганною, вона народилася 22-го листопада. Про це повідомляє прес-служба нардепа у Facebook.

E грудні 2016-го року Шуфрич з молодою дружиною стали батьками дівчинки, яку назвали Марією. Тоді ж депутат вніс у свою декларацію ще й сина Івана, нагадує TabloID.

Також Нестор Іванович має двох дорослих синів від двох попередніх шлюбів. Тобто тепер він батько п'ятьох нащадків від трьох різних жінок.

Раніше донька екс-очільника Харківської обладміністрації, нардепа Михайла Добкіна Алла народила первістка.