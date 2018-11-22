У нардепа Шуфрича народилася п'ята дитина
15:09, 22 листопада 2018Політика
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Тепер Шуфрич - батько п'ятьох нащадків від трьох різних жінок.
Шуфрич знову став батьком / фото УНІАН
Колишньому регіоналу, депутату Нестору Шуфричу його третя дружина Катерина народила ще одну дитину.
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Дівчинку назвали Ганною, вона народилася 22-го листопада. Про це повідомляє прес-служба нардепа у Facebook.
E грудні 2016-го року Шуфрич з молодою дружиною стали батьками дівчинки, яку назвали Марією. Тоді ж депутат вніс у свою декларацію ще й сина Івана, нагадує TabloID.
Також Нестор Іванович має двох дорослих синів від двох попередніх шлюбів. Тобто тепер він батько п'ятьох нащадків від трьох різних жінок.
Раніше донька екс-очільника Харківської обладміністрації, нардепа Михайла Добкіна Алла народила первістка.
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