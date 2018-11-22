Порошенко прибуде до Ради, де нардепи сьогодні хочуть прийняти бюджет на 2019 рік

Рада сьогодні планує прийняти бюджет на 2019 рік, туди прибуде Порошенко.

У четвер, 22 листопада, президент України Петро Порошенко прибуде до Верховної Ради.

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Про це повідомляє Telegram-канал УП. Off the record. "Ближче до вечора сьогодні до Ради приїде Петро Порошенко. Вже від самого ранку там перебуває прем’єр Володимир Гройсман. Нагадаємо, депутати планують приймати бюджет на 2019 рік", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, що сьогодні ввечері до парламенту прибуде президент, підтвердив і телеканал "Прямий".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 листопада розгляне в другому читанні доопрацьований після прийняття у першому читанні проект державного бюджету України на 2019 рік. Відповідне питання стоїть у порядку денному пленарного засідання після 16.00.

Депутати прийняли рішення продовжити роботу парламенту до остаточного вирішення усіх бюджетних питань.