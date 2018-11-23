"Збирають підписи за Січеславську": Парубій обіцяє повернутися до перейменування Дніпропетровської області

Існують два відповідні законопроекти, а особисто Парубій підтримує перейменування на Січеславську область.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє, що найближчими тижнями питання перейменування Дніпропетровської області буде знову винесено у сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Парубія, до цього питання парламент повернеться, і вже зареєстровано законопроект президента України про перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську.

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Також він повідомив, що народний депутат Андрій Денисенко «збирає підписи знову, щоб перейменувати Дніпропетровську область в Січеславську».

«Очевидно, ми винесемо ці два положення в залу», - сказав Парубій і додав, що тоді в залі відбуватиметься дискусія.

«Я особисто підтримую Січеславську область», - зауважив голова парламенту.

На думку Парубія, сесійній залі «буде легше визначитися» й ухвалити позитивне рішення, якщо буде два альтернативних проекти.

«Це питання не відкладено в довгу шухляду», - запевнив Парубій. За його словами, «воно буде внесено у найближчі тижні і ми його теж вирішимо».

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна Рада не включила до порядку денного і не направила на висновок Конституційного суду проект закону «Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)» (№ 8329). Цим законопроектом передбачалося перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

21 листопада президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект № 9310, який передбачає перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську. Відповідний проект закону «Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)» зареєстрований в парламенті.