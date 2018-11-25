Екіпаж українського буксиру не постраждав, кораблі продовжують рух Азовським морем - ВМС України

Українські кораблі здійснюють перехід з порту Одеси до Маріуполя.

Екіпаж українського рейдового буксиру "Яни Капу" не постраждав під час тарану російським військовим кораблем.

Про це з посиланням на прес-секретаря ВМС ЗСУ Олега Чалого пише "Громадське".

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"Екіпаж українського рейдового буксиру не постраждав від тарану російським кораблем", - запевнив він.

За словами Чалого, Україна попереджала РФ про цей плановий перехід, тому дії Росії є порушенням конвенції з морського права і договору про співробітництво щодо використання Азовського моря і Керченської протоки.

Наразі невідомо, де саме стався інцидент, проте у прес-службі ВМС ЗС України запевнили, що українська корабельна група продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на протидію РФ.

Нагадаємо, раніше Командування ВМС ЗС України повідомило, що російський військовий корабель протаранив український буксир.

Своєю чергою у ФСБ РФ звинуватили українських військових у незаконному перетині кораблями російського кордону.