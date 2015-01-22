Бойовики обстріляли зупинку в Донецьку, щоб нівелювати теракт під Волновахою – Доній

Таку думку висловив народний депутат України VI-VII скликань Олесь Доній сьогодні в ефірі УНІАН-ТБ в інформаційно-аналітичній програмі «Тема дня».

«Для того, щоб нівелювати теракт у Волновасі, коли було розстріляно автобус російськими терористами, вони сьогодні знищили у себе в Донецьку тролейбус з пасажирами», - вважає він.

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«Доведено, що обстріл вівся із міномету, а українські позиції знаходяться за 15 км і жодна міна від міномету не може долетіти…, вони вже самі визнали, що стріляли всередині Донецька, а тепер вже кажуть, що це якісь автомобілі із українськими військовими там пересуваються – абсолютна брехня», - переконаний Доній.

«Це вже не перший раз, коли вони обстрілюють свою територію для того, щоб озлобити суспільство на території цих окупованих частин Донецької та Луганської областей», - додав він.

«Зрозуміло, що це була "підстава", бо відразу туди у присутності російських журналістів привезли полоненого "кіборга", і ми бачили, як поводилося із ним місцеве населення, яке вважає, що їх обстрілюють українські військові», - резюмує колишній депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, близько 8.30 ранку, бойовики завдали вогневого удару по зупинці громадського транспорту у Ленінському районі міста Донецька.

"Місце обстрілу знаходиться на значній відстані - понад 20 км - від території, де відбуваються бойові дії у аеропорту м. Донецька. Таким чином, зброя була використана бойовиками умисно саме проти цивільного населення", - підкреслили у прокуратурі Донецької області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За різними даними загинуло від 7 до 13 осіб.

21 січня бойовики підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту.

Вночі 22 січня зявилися повідомлення, що "кіборги" залишили повністю зруйнований Донецький аеропорт.

Пізніше в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що бої за Донецький аеропорт тривають. Однак, щонайменше, 6 захисників Донецького аеропорту загинули, а 16 українських військовослужбовців, отримавши контузії під час бою за цей стратегічний об'єкт, потрапили у полон до бойовиків так званої "ДНР".

Глава так званої "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко наказав провести Донецьком колону полонених українських військовослужбовців.

Водночас, у мережі з’явилося відео знущань над полоненим «кіборгом» в Донецьку. Російські телеканали знімають сюжет и ведуть допит прямо на вулиці.