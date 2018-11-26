Воєнний стан має бути запроваджений лише на прилеглих до районів бойових дій територіях України – заява УКРОПу

Попри всі підстави вважати, що рішення президента про запровадження воєнного стану має інші причини, ніж захист та оборона України, «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» підтримає при голосуванні у Верховній Раді України цю пропозицію за низки умов.

Воєнний стан має бути запроваджений лише на прилеглих до районів бойових дій територіях України. Про це йдеться в заяві партії "УКРОП" з приводу можливості введення воєнного стану в Україні після ескалації ситуації в Азовському морі 25 листопада, коли Росія обстріляла та захопила три українські кораблі у Керченській протоці.

Нижче наводимо повний текст заяви партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП".

"З огляду на драматичні події, що мали місце 25 листопада в Керченській протоці й призвели до поранення, захоплення державою-агресором в полон українських військовослужбовців та бойових кораблів і плавзасобу, УКРОП висловлює щиру підтримку й солідарність з українськими військовими моряками і бажає пораненим якнайшвидшого одужання. Ми також закликаємо міжнародну спільноту сприяти Україні у поверненні по-піратськи захоплених Росією українських моряків.

Водночас, враховуючи ознаки відсутності належного планування та проведення морського переходу захоплених кораблів, вимагаємо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з вивчення цього питання.

Впродовж останніх тижнів ми були свідками інтенсифікації обговорення представниками партії влади різних сценаріїв зриву виборів через низькі показники електоральної підтримки чинного президента та його партії. Уже очевидно, Петро Порошенко хоче відміни президентських виборів, щоб будь-яким шляхом втриматись при владі і не відповідати за скоєні злочини.

У цьому контексті проведення політичного телевізійного шоу з безпрецедентною прямою трансляцією засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження воєнного стану викликає серйозні сумніви та аргументовані підозри щодо справжніх мотивів дій президента Порошенка та української влади.

Нагадуємо, що ті самі дійові особи в українській владі не запровадили воєнний стан:

- у лютому 2014 року, після початку російської спецоперації в Криму;

- після рішення Держдуми РФ про дозвіл президенту Росії використовувати збройні сили на території України;

- після рішення Держдуми РФ про анексію Криму і включення його до складу РФ;

- після масового захоплення військових частин, військового майна ЗС України на території Криму;

- після розгортання навесні 2014 року збройних сил РФ вздовж кордону з Україною;

- після початку проникнення на територію України нерегулярних військових формувань РФ з метою дестабілізації ситуації та ведення партизанської війни;

- після масових убивств нерегулярними військовими формуваннями РФ громадян України в Донецькій та Луганській областях і захоплення органів влади, а також військових та прирівняних до них за статусом частин на відповідній території України;

- після обстрілів території України з території РФ, зокрема таких, що призвели до значних втрат живої сили та техніки військовими підрозділами ЗС України;

- після збиття у повітряному просторі України літака малайзійської авіакомпанії та загибелі на території нашої країни близько 300 громадян іноземних держав;

- після введення на територію України регулярних підрозділів збройних сил РФ у серпні 2014 року;

- після віроломного знищення регулярними підрозділами збройних сил РФ сотень українських військовослужбовців під Іловайськом;

- після численних порушень перемир’я в рамках так званих Мінських домовленостей;

- після застосування регулярних та нерегулярних підрозділів збройних сил РФ в боях у Донецькому та Луганському аеропортах;

- після проведення в січні-лютому 2015 року наступальної операції під Дебальцевим, про причетність до організації якої заявляв президент РФ В. Путін.

Кожен із цих випадків й усі вони разом мали стати причиною для запровадження воєнного стану, але президент і Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко не зробив цього. За 5 років війни навіть не було застосоване військове патрулювання.

Попри всі підстави вважати, що рішення президента про запровадження воєнного стану має інші причини, ніж захист та оборона України, «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» підтримає при голосуванні у Верховній Раді України цю пропозицію за таких умов:

1. Ухвалення президентом України до голосування у Верховній Раді України його подання про запровадження воєнного стану рішення про розрив дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

2. Ухвалення РНБОУ та схвалення президентом України рішення про закриття кордону з РФ, запровадження суттєвих обмежень та заборон на взаємні поїздки певних категорій громадян.

3. Ухвалення РНБОУ та схвалення президентом України рішення про заборону діяльності на території України будь-яких організацій чи установ, що фінансуються або в будь-який спосіб афілійовані з державою-агресором.

4. Арешти на території України майна Російської Федерації, приватних капіталів, що мають російське походження. Заборона бізнесу, інвестування російського капіталу в Україні.

Президент України також має ухвалити принципові рішення щодо подальшої долі російської п’ятої колони в Україні, зокрема, щодо кума президента РФ В. Путіна Віктора Медведчука.

УКРОП також вважає, що в нинішній ситуації оголошення воєнного стану на всій території України є недоцільним. Ми виступаємо за впровадження режиму воєнного стану на територіях, прилеглих до районів бойових дій –Донецької, Луганської областей і акваторії Азовського моря.

УКРОП постав у найскрутніші для нашої держави часи як партія патріотизму та оборони. Інтереси безпеки й захисту нашої держави – не місце для компромісів, політичних торгів та інтриг.

Пане Президенте, державу треба любити і захищати, а не торгувати її інтересами!

Слава Україні та її захисникам!".