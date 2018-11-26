У Німеччині звинуватили РФ у необгрунтованому застосуванні сили
Уряд Німеччини заявляє, що Росія невиправдано застосувала силу проти українських суден в районі Керченської протоки.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій речником німецького уряду Штеффеном Зайбертом у понеділок, пише Європейська правда.
"На думку федерального уряду, є серйозні запитання перш за все щодо застосування військової сили російськими силами, яке, на підставі відомих нам фактів, очевидно, не мало обґрунтування", - заявив Зайберт.
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Уряд Німеччини, за словами Зайберта, закликав Росію повернути українські кораблі та звільнити захоплених моряків.
Зайберт підкреслив, що німецький уряд підтримує суверенітет і територіальну цілісність України включно з її морськими правами у Керченській протоці. "Вільний прохід до Азовського моря повинен бути гарантований", - зазначив речник.
Він підкреслив, що ставлення Берліна до анексії Криму, яка відбулася у порушення міжнародного права, є відомим, включно зі ставленням до будівництва мосту над Керченською протокою.
"Ми вважаємо, що це будівництво суперечить міжнародному праву, оскільки Україна не була до нього залучена", - сказав Зайберт.
Речник підкреслив, що Берлін підтримує контакти з обома сторонами конфлікту і закликає до стриманості і деескалації.
Die Bundesregierung ruft nach dem Zwischenfall zwischen der Ukraine und Russland zur Deeskalation auf. Deutschland unterstützt die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Dazu gehören auch die Schifffahrtsrechte in der Meerenge von Kertsch. pic.twitter.com/A79BNB0ZUv— Steffen Seibert (@RegSprecher) November 26, 2018