У Німеччині звинуватили РФ у необгрунтованому застосуванні сили

Уряд Німеччини закликав Росію повернути українські кораблі та звільнити захоплених моряків.

Уряд Німеччини заявляє, що Росія невиправдано застосувала силу проти українських суден в районі Керченської протоки.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій речником німецького уряду Штеффеном Зайбертом у понеділок, пише Європейська правда.

"На думку федерального уряду, є серйозні запитання перш за все щодо застосування військової сили російськими силами, яке, на підставі відомих нам фактів, очевидно, не мало обґрунтування", - заявив Зайберт.

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Уряд Німеччини, за словами Зайберта, закликав Росію повернути українські кораблі та звільнити захоплених моряків.

Зайберт підкреслив, що німецький уряд підтримує суверенітет і територіальну цілісність України включно з її морськими правами у Керченській протоці. "Вільний прохід до Азовського моря повинен бути гарантований", - зазначив речник.

Він підкреслив, що ставлення Берліна до анексії Криму, яка відбулася у порушення міжнародного права, є відомим, включно зі ставленням до будівництва мосту над Керченською протокою.

"Ми вважаємо, що це будівництво суперечить міжнародному праву, оскільки Україна не була до нього залучена", - сказав Зайберт.

Речник підкреслив, що Берлін підтримує контакти з обома сторонами конфлікту і закликає до стриманості і деескалації.