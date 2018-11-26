У разі воєнного стану влада має забезпечити стабільність у країні та захистити людей - Наш край

“Наш край” у своїй заяві засуджує військову агресію Росії проти України на морі та підтримує всі визначені Конституцією заходи, які забезпечать перемогу та мир України.

У разі введення військового стану в країні має бути забезпечено безперебійне опалення будинків та об’єктів соціальної інфраструктури, прибирання снігу, доставка продуктів.

Про це йдеться у заяві політичної партії “Наш край”, опублікованій на офіційному сайті.

“Наш край” у своїй заяві засуджує військову агресію Росії проти України на морі та підтримує всі визначені Конституцією заходи, які забезпечать перемогу та мир України.

“Близько 4 тис. представників “Нашого краю“ у місцевих радах готові й надалі забезпечувати стабільне функціонування економіки держави, житлово-комунального господарства, соціальної інфраструктури. Дуже важливо, щоб у цей складний час країна продовжувала нормально функціонувати: має бути забезпечено безперебійне опалення будинків та об’єктів соціальної інфраструктури, прибирання снігу, доставку продуктів тощо”, - йдеться у заяві партії.

“Наш край” наголошує, що будь-яке рішення влади щодо запровадження воєнного стану має бути виключно в рамках Конституції.

“Запровадження воєнного стану не повинно впливати на роботу освітньої системи, підприємництво та діяльність всіх гілок влади. Воєнний стан — це не привід давати олігархам ще більше грабувати людей, забороняти громадянам висловлювати свою політичну позицію та позбавляти майна на вигадані корумпованими чиновниками заходи”, - заявляють у партії.

«Наш край» також закликав владу розробити та оприлюднити оновлений план досягнення миру у країні.

“Попередній план не вгамував агресора та призвів до військового нападу на морі. Напад Росії на українських моряків та кораблі повною мірою проявив наміри агресора. Вона ніколи не зупиниться, адже її мета – знищення Української державності”, - резюмують в партії.

Як відомо, сьогодні збереться позачергове засідання Верховної Ради, на якому буде розглядатись питання введення військового стану в Україні.