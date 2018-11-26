Заява групи 1+1 медіа у зв’язку з можливим введенням воєнного стану

Група 1+1 медіа повністю поділяє необхідність захищати територіальну цілісність і суверенітет України та її громадян. Але те, в який спосіб це пропонується робити Указом Президента України, викликає у нас глибоке занепокоєння. Введення воєнного стану обмежує свободу слова та загрожує роботі незалежних ЗМІ. Вважаємо, що пропоновані владою заходи є, швидше, політичною маніпуляцією та спекуляцією на тлі військової ескалації, аніж рівноцінною відповіддю.

Для нас залишається незрозумілим і нелогічним, чому воєнний стан не запроваджувався протягом усього часу військових дій на Сході, а мова про нього зайшла лише зараз, напередодні виборів. А також, як саме обмеження прав та свобод громадян допоможуть вирішити долю українских військовополонених та підвищити обороноздатність країни.

Ми так само переживаємо за долю наших хлопців, що опинились в російському полоні, але вважаємо, що це не може стати причиною ттотального обмеження прав і свобод людей на території всієї країни.

Одна з причин, що пояснює таке рішення, яку бачимо ми, як медіагрупа, та те, що підтверджує інформація з наших джерел – це можливість безперешкодно обмежувати свободу слова, контролювати роботу ЗМІ в політичних інтересах влади. Тому ми сподіваємось, що ті заходи, які будуть вжиті, працюватимуть виключно на визволення військовополонених та захист кордони України, а не створюватимуть передумови для обмеження базових прав та свобод громадян

Сподіваємось, що депутати не проголосують за той проект постанови про військовий стан, який запропонував президент і який, фактично, створює можливості для заснування на території вільної України поліцейської держави.