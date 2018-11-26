Розмови про воєнний стан задля відстрочення виборів президента є спекуляцією – Турчинов

Секретар РНБО заявляє, що задля спростування цих звинувачень президент України зменшив термін введення воєнного стану з 60 до 30 діб.

Секретар ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов називає «політичною спекуляцією» розмови про введення воєнного стану задля відстрочення президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

«Будь-які звинувачення щодо перенесення виборів президента України безпідставні», - наголосив Турчинов.

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За його словами, президент України, щоб спростувати всі ці звинувачення, зменшив термін введення воєнного стану до 30 діб.

«Тобто, при відсутності військової агресії, при відсутності фактично розв’язання Росією повномасштабної війни, введення воєнного стану повинно завершитись до кінця поточного року», - сказав секретар РНБО.

«Ці звинувачення є фактично політичною спекуляцією. Я не хочу нікого образити», - додав Турчинов.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ у Керченській протоці та захопила два українські військові катери та буксир разом з екіпажем.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що РНБО пропонує для створення умов щод протидії збройної агресії ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб.

Президент України Петро Порошенко підтримав введення військового положення. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони одноголосно рекомендував парламенту підтримати проект закону, яким затверджується указ президента про введення воєнного стану в Україні.

Згодом Порошенко оголосив, що воєнний стан може бути введено з 9 ранку 28 листопада, строком на 30 днів, а не на 60, як пропонувала РНБО.