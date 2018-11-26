ФСБ показала захоплених українських моряків (відео)

На відео видно, що капітан ВМС Лісовий читає підготовлений заздалегідь текст.

Член екіпажу військового катеру «Нікополь» Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в «територіальні води Росії».

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Командир однієї з військових частин ВМС Володимир Лісовий на відео говорить про те, що «свідомо ігнорував» запити з боку РФ та усвідомлював, що «дії українських суден чинять провокацію»,

На відео видно, що Лісовий читає підготовлений заздалегідь текст.

Член екіпажу Сергій Цибізов, так само як і Драч, на відео, знятим російською стороною, заявив про нібито порушення Україною «територіальних вод РФ».

Зранку 25 листопада українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. З екіпажу ніхто не постраждав.