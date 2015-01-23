Турчинов: Бойовики на Донбасі переходять до наступальних операцій
Терористи на Донбасі переходять до активних наступальних операцій, відбувається загострення ситуації, проте Збройні сили України та Національна гвардія контролюють ситуацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури під головуванням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.
"Сьогодні відбувається загострення ситуації", - сказав Турчинов.
"Російсько-терористичні угруповання фактично порушили будь-які домовленості щодо припинення вогню і щодо попередніх Мінських угод. І сконцентрувавши величезну кількість сил і засобів, в тому числі йдеться про регулярні частини ЗС РФ, сьогодні переходять до активних наступальних операцій", - констатував Турчинов.
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"Збройні сили України і Національна гвардія сьогодні контролюють ситуацію, відбиваючи наступ ворога. В той же час ми чітко фіксуємо, що ворог не зупиняється ні перед чим", - наголосив секретар РНБО.
Зокрема, за його словами, "відбувається системний активний обстріл не тільки позицій наших Збройних сил, але й мирних міст, сіл та селищ".