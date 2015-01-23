Турчинов: Бойовики на Донбасі переходять до наступальних операцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури під головуванням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Сьогодні відбувається загострення ситуації", - сказав Турчинов.

"Російсько-терористичні угруповання фактично порушили будь-які домовленості щодо припинення вогню і щодо попередніх Мінських угод. І сконцентрувавши величезну кількість сил і засобів, в тому числі йдеться про регулярні частини ЗС РФ, сьогодні переходять до активних наступальних операцій", - констатував Турчинов.

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"Збройні сили України і Національна гвардія сьогодні контролюють ситуацію, відбиваючи наступ ворога. В той же час ми чітко фіксуємо, що ворог не зупиняється ні перед чим", - наголосив секретар РНБО.

Зокрема, за його словами, "відбувається системний активний обстріл не тільки позицій наших Збройних сил, але й мирних міст, сіл та селищ".