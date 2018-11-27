Путін висловиться з приводу атаки на українські кораблі, «коли вважатиме за потрібне» - Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Володимир Путін дасть всі необхідні роз'яснення, «коли час настане».

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін висловиться про атаку на українські кораблі, «коли вважатиме за потрібне».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чому Путін досі не висловився, адже російські силовики не щодня відкривають вогонь по іноземних кораблях.

«Президент це зробить, коли вважатиме за потрібне», - сказав Пєсков.

За його словами, недооцінювати значення і небезпеку подібних провокацій було б неправильно, для президента Росії - це дуже серйозне питання.

«Ви знаєте, що з самого початку цих провокаційних дій він отримував вичерпну інформацію від наших прикордонників і відповідних відомств, але, коли час настане, президент дасть всі необхідні роз'яснення. В тому числі, у нього напевно буде в Аргентині (на саміті G20 30 листопада-1 грудня - УНІАН) спілкування зі ЗМІ, тому, я думаю, найближчими днями позиція президента буде озвучена ним самим», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон. За різними даними, всього в полон було захоплено 23 або 24 українці.

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що українським полоненим морякам сьогодні будуть вибирати запобіжного заходу у так званому «суді» у Сімферополі.