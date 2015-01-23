Коморовський: Зараз прийняти Україну до НАТО неможливо

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TVP, пише Українська правда.

Коморовський дав зрозуміти, що він виступає проти того, щоб закривати двері НАТО перед Україною.

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"Мусимо бути чесними і визнати, що сьогодні НАТО загалом не може прийняти Україну. Однак не варто говорити, що цього ніколи не станеться", - сказав він.

"Україна має право вибирати собі союзників для зміцнення незалежності", - додав польський президент.

На думку Коморовського, Євросоюз має допомагати Україні економічно і політично, а також сприяти її зближенню з Північноатлантичним альянсом, однак висловився проти надання військової допомоги.

"Не варто доливати олії у вогонь. Адже можна більше зашкодити, аніж допомогти", - зазначив Броніслав Компоровський.

Нагадаємо, президент Польщі виступив проти рішення щодо можливої безпосередньої підтримки польським військом України.