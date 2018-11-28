Порошенко попросив Трампа передати Путіну повідомлення (відео)
Президент України Петро Порошенко заявив, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням передати повідомлення главі РФ Володимиру Путіну під час їхньої зустрічі на саміті G20 в Аргентині.
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Порошенко через Трампа попросив Путіна "забиратися з України", передає NBC.
"Будь ласка, забирайтесь з України, містере Путін", - заявив Порошенко в інтерв'ю американському телеканалу.
Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна у Чорному морі.
Якщо зустріч Трампа та Путіна в Аргентині під час саміту G20 відбудеться, вона стане першою зустріччю між президентами США і Росії з часу саміту в Гельсінкі в липні.
Раніше Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.