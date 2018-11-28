Трамп може скасувати зустріч з Путіним через агресію РФ у Керченській протоці

Трамп чекає "повного звіту" від своєї команди національної безпеки про цей інцидент.

Президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.

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Про це пише Bloomberg. "Можливо, у мене не буде зустрічі. Можливо, у мене навіть не буде зустрічі. Мені не подобається ця агресія. Я не хочу цієї агресії взагалі", - сказав Трамп в інтерв'ю Washington Post.

Трамп сказав, що він чекає "повного звіту" від своєї команди національної безпеки про цей інцидент.

Якщо зустріч Трампа і Путіна в Аргентині під час саміту G20 відбудеться, вона стане першою зустріччю між президентами США і Росії з часу саміту в Гельсінкі в липні.

Раніше Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.

Нагадаємо, підконтрольний РФ Київський райсуд окупованого Сімферополя провів судові засідання з обрання запобіжного заходу для захоплених ФСБ українських моряків. Заарештовано 12 осіб.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряка.