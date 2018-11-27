Країни ЄС готують спільну заяву щодо морської агресії РФ: можливе запровадження нових санкцій - журналіст
Країни ЄС працюють над спільною заявою з приводу захоплення росіянами українських катерів і їхніх екіпажів в районі Керченської протоки.
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Про це написав на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"28 країн ЄС працюють над спільною заявою щодо Азовського моря і Керченської протоки", - написав журналіст.
Він зазначив, що приблизно 6-7 країн ЄС розглядають запровадження нових санкцій проти Росії. "Але якщо це станеться, це, ймовірно, буде тривалий процес (як завжди)", – вважає він.
EU28 working on a common statement on #AzovSea & #KerchStrait. around 6-7 EU member states would consider further sanctions on #Russia but if it happens it is likely to be a long process (as always). #Ukraine#Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 листопада 2018 р.