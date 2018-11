Країни ЄС готують спільну заяву щодо морської агресії РФ: можливе запровадження нових санкцій - журналіст

Країни ЄС працюють над спільною заявою з приводу захоплення росіянами українських катерів і їхніх екіпажів в районі Керченської протоки.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"28 країн ЄС працюють над спільною заявою щодо Азовського моря і Керченської протоки", - написав журналіст.

Він зазначив, що приблизно 6-7 країн ЄС розглядають запровадження нових санкцій проти Росії. "Але якщо це станеться, це, ймовірно, буде тривалий процес (як завжди)", – вважає він.

