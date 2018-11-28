На сайті президента опубліковано указ про введення воєнного стану в Україні

Введення правового режиму воєнного стану обґрунтовується наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Росії.

На сайті глави держави опублікований указ президента України № 393/2018 про введення воєнного стану з 26 листопада по 26 грудня.

Згідно з указом, воєнний стан вводиться у зв'язку із черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада в районі Керченської протоки проти кораблів Військово-морських сил Збройних сил України та мав важкі наслідки.

Введення цього правового режиму обґрунтовується також наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил РФ на тлі окупації Росією Автономної республіки Крим і частини Донецької та Луганської областей, небезпекою державному суверенітету і незалежності України, її територіальній цілісності.

Воєнний стан вводиться з метою створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, закону "Про правовий режим воєнного стану".

"Ввести в Україні воєнний стан із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року", - йдеться в документі.

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

Також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною 1 статті 8 закону "Про правовий режим воєнного стану".

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Кабінету міністрів доручено забезпечити постачання Збройним силам України, іншим військовим формуванням матеріально-технічних ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання покладених на них завдань в особливий період.

Державній службі з надзвичайних ситуацій доручено невідкладно разом з обласними держадміністраціями привести у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період із введенням ступеня "повна готовність" визначені об'єкти єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем.

В указі йдеться, що обласні, Київська міська державні адміністрації та органи місцевого самоврядування мають утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Міністерству закордонних справ доручено забезпечити інформування в установленому порядку генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.

Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності закону "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня.

Сьогодні, 28 листопада, Порошенко підписав закон.