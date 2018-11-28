МінТОТ показало місце захоплення Росією українських кораблів (карта)

Загалом у полон було захоплено 24 українських військовослужбовців.

РФ атакувала та захопила українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря, тобто за межами лінії державного кордону України на морі, що тимчасово не контролюється Україною внаслідок окупації території АРК Крим.

Про це свідчать координати перебування військових суден “Бердянськ”, Нікополь”, та “Яну Капу” в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, повідомляє прес-служба МінТОТ.

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"Згідно зі ст. 95 Конвенції з морського права, військові кораблі користуються у відкритому морі повним імунітетом від юрисдикції будь-якої держави, крім держави, під прапором якої вони перебувають", - наголошується у повідомленні.

У МінТОТ нагадали, що відповідно до визначення, яке міститься в Резолюції 3314 Генасамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, напад збройними силами однієї держави на морські сили або флот іншої держави є агресію.

А затримані українські військовослужбовці перебувають під захистом Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року.

"Особи, які організували та вчинили акт агресії та зухвало порушують норми міжнародного гуманітарного права, повинні пам’ятати про невідворотність покарання", - наголосили у МінТОТ.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід у Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого його було зруйновано. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон.

Загалом у полон було захоплено 24 українських військовослужбовців.