Росія не витримає війни з НАТО - польський генерал

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський генерал у відставці Вальдемар Скшипчак, коментуючи зафіксовану в цьому місяці активізацію проросійських бойовиків на Донбасі.

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"Політики, котрі сидять за столом як з одного, так і з другого боку, не допустять цього. Путін не хоче конфронтації з НАТО. Путін не хоче війни з НАТО, бо Росія цієї війни не витримала б", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що проросійські бойовики, швидше за все, збільшенням інтенсивності атак на позиції українських військових хочуть посилити свою переговорну позицію, а не готуються до пробивання наземного коридору до окупованого в березні Росією Криму.

"Сепаратисти хочуть зміцнитись, аби посилити свою позицію у переговорах", - сказав він.

Він також зауважив, що Польща не може самостійно відправити своїх військових в Україну, оскільки є членом НАТО та повинна узгоджувати такого типу рішення.

"Україні треба допомагати настільки, наскільки це можливо. Але на сьогоднішній день немає умов, аби польські війська взяли участь в операціях на сході України", - сказав генерал.

Він не виключив такої можливості у майбутньому, підкресливши, що мова може йти виключно про участь у миротворчих, а не бойових операціях.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні кандидат у президенти від найбільшої опозиційної партії у Польщі "Закон та справедливість" (PiS) Анджей Дуда заявив, що польській владі "варто подумати" про можливість відправлення своїх військових на Донбас.

Ці слова розкритикував чинний президент Польщі Броніслав Коморовський, котрий висловив думку, що реалізація таких ідей більше би нашкодила, ніж допомогла Україні.

Згідно з польським законодавством, ініціатором направлення польських військ за кордон може виступити президент, рішення якого має ще затвердити уряд Польщі.