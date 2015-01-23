Турчинов вирішив летіти у Польщу

Про це повідомляється на сайті РНБО.

"Турчинов провів зустріч з послом Польщі в Україні Генріком Літвіном. Під час зустрічі сторони обговорили питання майбутнього візиту секретаря РНБО Олександра Турчинова до Республіки Польща наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

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В ході візиту заплановано зустрічі Турчинова з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським, міністром національної оборони Томашем Семоняком, міністром закордонних справ Гжегожем Схетиною та керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Станіславом Козєєм.

За словами Турчинова, в ході запланованого візиту планується обговорити питання комплексної військової співпраці у сфері безпеки та оборони, а також енергетичні питання.

Прес-служба Бюро національної безпеки Польщі (BBN) повідомила УНІАН сьогодні, що в ході візиту Турчинова планується підписати протокол про співпрацю між РНБОУ та BBN. Також глави відомств у понеділок, 26 серпня, планують провести прес-конференцію (о 13.30 за київським часом).

"Головною темою розмов у Варшаві буде двостороння співпраця у сфері безпеки", - відзначила прес-служба BBN.

За неофіційними даними, Турчинов у Польщі може обговорити питання постачання в Україну військової техніки та запчастин до неї.

Як повідомляв УНІАН, представники польської влади неодноразово говорили, що Польща може поставляти в Україну різне озброєння, оскільки не існує жодної заборони на такі поставки, і лише від української влади залежить, чи купувати цю продукцію. Водночас сторони відмовлялись офіційно говорити про проекти, які реалізуються. За неофіційними даними, торік Україна вже купила у Польщі, зокрема, безпілотники.