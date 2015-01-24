Якщо США визнає Росію спонсором тероризму, Євросоюз приєднається – експерт
Відмова Євросоюзу назвати бойовиків у сепаратистських анклавах Східної України терористами лише через кілька днів після нападів у Парижі свідчить про подвійні стандарти Заходу.
Таку думку висловив політолог Тарас Кузьо на сайті двотижневика New Eastern Europe, передає Крим. Реалії.
«За гібридною війною Росії Європа не помітила другого російського фронту – розсадництва російського тероризму в Україні. Тим часом як для більшості українців гібридна війна на Донбасі здається чимось далеким, терористична кампанія, яка поширюється і стає дедалі більш убивчою, як засвідчив вибух у Харкові, унаслідок якого постраждали 20 людей, і підрив поїзду в Запоріжжі, набагато ближча до дому», – пише Кузьо.
Росія проводила навчання «зелених чоловічків», які захопили Крим і державні установи в Донецьку навесні; СБУ затримала членів численних терористичних угруповань у різних українських містах, деякі з яких зізналися у проходженні навчанні в Севастополі; а російську зброю та вибухові пристрої виявляють у поштових відправленнях і машинах, що слідують зі Східної України. Ці та інші факти свідчать, пише політолог, що Росія давно стала тим, що Державний департамент США називає «державою-спонсором тероризму», а сепаратистські групи на Донбасі відповідають визначенню «міжнародного тероризму».
«Попри це, на найвищому рівні Євросоюзу та США досі бракує політичної волі, щоб оголосити Росію державою – спонсором тероризму». Вашингтон не хоче визнавати «ДНР» і «ЛНР» «терористичними державами», оскільки це призвело б до наступного кроку: витіснення Росією таких держав – спонсорів тероризму, як Куба, Судан і Сирія. Якщо США визнає Росією спонсором тероризму, Євросоюз буде змушений приєднатися та запровадити жорсткіші санкції», – пише політолог.
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Поразки українських військових примушують засумніватись в успіху політики США щодо України, яку Барак Обама у своїй промові «Про стан держави» назвав «проявом сили». Про це на сторінках «Форейн полісі» пишуть Джеймс Міллер та Пьєр Во з видання The Interpreter, яке висвітлює конфлікт на сході України.
«Можна було би сказати, що Обама правий, а Америка успішно прокладає шлях до вільної, мирної та демократичної України, якби Путін відступав і ставав би все більш мирним. Але ж насправді він лише посилює агресію», – пишуть автори статті.
Міллер та Во наголошують: США та міжнародна спільнота вже давно ігнорують прохання Києва надати точну зброю та безпілотні летальні апарати для «ефективної та гуманної оборони й відбиття нападів сепаратистів».
«США заявляють, що надали українським прикордонникам броньовані авто, але не зрозуміло, як на думку Вашингтона, ці авто почуватимуться проти танків T-72 та іншого російського важкого озброєння, яке активно прибуває до Східної України», – йдеться у матеріалі.
Захід має усвідомити, що Україна не зможе відбити вторгнення Путіна самотужки, переконані автори.
«Поки ж не схоже, що Вашингтон допомагає Києву захиститись від бандита з Москви», – резюмують Міллер та Во.