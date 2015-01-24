Якщо США визнає Росію спонсором тероризму, Євросоюз приєднається – експерт

Таку думку висловив політолог Тарас Кузьо на сайті двотижневика New Eastern Europe, передає Крим. Реалії.

«За гібридною війною Росії Європа не помітила другого російського фронту – розсадництва російського тероризму в Україні. Тим часом як для більшості українців гібридна війна на Донбасі здається чимось далеким, терористична кампанія, яка поширюється і стає дедалі більш убивчою, як засвідчив вибух у Харкові, унаслідок якого постраждали 20 людей, і підрив поїзду в Запоріжжі, набагато ближча до дому», – пише Кузьо.

Росія проводила навчання «зелених чоловічків», які захопили Крим і державні установи в Донецьку навесні; СБУ затримала членів численних терористичних угруповань у різних українських містах, деякі з яких зізналися у проходженні навчанні в Севастополі; а російську зброю та вибухові пристрої виявляють у поштових відправленнях і машинах, що слідують зі Східної України. Ці та інші факти свідчать, пише політолог, що Росія давно стала тим, що Державний департамент США називає «державою-спонсором тероризму», а сепаратистські групи на Донбасі відповідають визначенню «міжнародного тероризму».

«Попри це, на найвищому рівні Євросоюзу та США досі бракує політичної волі, щоб оголосити Росію державою – спонсором тероризму». Вашингтон не хоче визнавати «ДНР» і «ЛНР» «терористичними державами», оскільки це призвело б до наступного кроку: витіснення Росією таких держав – спонсорів тероризму, як Куба, Судан і Сирія. Якщо США визнає Росією спонсором тероризму, Євросоюз буде змушений приєднатися та запровадити жорсткіші санкції», – пише політолог.

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Поразки українських військових примушують засумніватись в успіху політики США щодо України, яку Барак Обама у своїй промові «Про стан держави» назвав «проявом сили». Про це на сторінках «Форейн полісі» пишуть Джеймс Міллер та Пьєр Во з видання The Interpreter, яке висвітлює конфлікт на сході України.

«Можна було би сказати, що Обама правий, а Америка успішно прокладає шлях до вільної, мирної та демократичної України, якби Путін відступав і ставав би все більш мирним. Але ж насправді він лише посилює агресію», – пишуть автори статті.

Міллер та Во наголошують: США та міжнародна спільнота вже давно ігнорують прохання Києва надати точну зброю та безпілотні летальні апарати для «ефективної та гуманної оборони й відбиття нападів сепаратистів».

«США заявляють, що надали українським прикордонникам броньовані авто, але не зрозуміло, як на думку Вашингтона, ці авто почуватимуться проти танків T-72 та іншого російського важкого озброєння, яке активно прибуває до Східної України», – йдеться у матеріалі.

Захід має усвідомити, що Україна не зможе відбити вторгнення Путіна самотужки, переконані автори.

«Поки ж не схоже, що Вашингтон допомагає Києву захиститись від бандита з Москви», – резюмують Міллер та Во.