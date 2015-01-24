МЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у Маріуполі

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС України щодо сьогоднішнього обстрілу терористами Маріуполя.

«24 січня терористами здійснено черговий жахливий злочин проти людяності. Внаслідок обстрілів житлових районів Маріуполя загинуло понад 20 мирних жителів, понад 80 поранено. За попередніми даними, обстріл здійснено з використанням реактивних систем залпового вогню «Град». Весь світ глибоко сумує за кожним загиблим і висловлює щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Бажаємо пораненим якнайшвидше одужати», - йдеться у заяві.

У МЗС наголошують, що цей злочин буде всебічно і об’єктивно розслідуваний, а винні у ньому поза всяким сумнівом понесуть заслужене покарання.

Україна закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ невідкладно долучитися до такого розслідування.

«Обстріл відбувся на тлі зроблених напередодні ватажком терористичного угруповання «ДНР» заяв про готовність до подальших атак українських міст, а також значної активізації перекидання регулярних підрозділів російських збройних сил, зброї та важкої техніки на територію Донецької та Луганської областей. Росія, яка продовжує підтримувати терористичну діяльність незаконних збройних формувань на Донбасі і військовослужбовці якої беруть безпосередню участь у бойових діях проти України, несе повну відповідальність за невинні жертви у Волновасі, Дебальцевому, Донецьку, Маріуполі та багатьох інших містах і селах України. Очікуємо, що Росія, нарешті виконає свої зобов’язання, вплине на своїх підопічних і припинить їхню підтримку. Ми також вимагаємо від Росії повного виконання Мінських домовленостей, включно з негайним виведенням всіх своїх збройних підрозділів з території України, закриттям українсько-російського кордону та встановлення міжнародного моніторингу», - заявляє МЗС .

Читайте такожЯценюк просить негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо МаріуполяТакож МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити цей та інші здійснені терористами злочини. Сьогодні як ніколи потрібні рішучі дії всього цивілізованого світу проти як проти терористичних організацій, так і проти тих, хто їх підтримує, фінансує і прикриває.