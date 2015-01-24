Місія ОБСЄ направила спеціальний патруль до Маріуполя, який терористи обстріляли з "Градів".

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами прес-секретаря Спеціальної наглядової місії ОБСЄ в Україні Майкла Боцюркыва, «ми направили туди патруль для встановлення фактів. Наша місія присутня у Маріуполі, отже ми негайно направили туди спостерігачів».

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Також Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про готовність сприяти припиненню вогню в районі Донецька і закликала сторони конфлікту виконувати Мінські домовленості. "Місія готова докласти всіх зусиль для досягнення і підтримки припинення вогню на території Донецького аеропорту, навколо нього і в центрі міста, зокрема гуманітарної паузи, щоб забезпечити допомогу для постраждалого цивільного населення в Донецьку", - йдеться у заяві місії ОБСЄ.

Представники ОБСЄ також закликали сторони конфлікту припинити бойові дії.