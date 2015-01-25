США закликали Росію припинити підтримку сепаратистів і пригрозили посиленням тиску

Державний секретар США Джон Керрі закликав Росію негайно припинити підтримку сепаратистів. У іншому випадку тиск на Москву буде посилюватися.

Про це йдеться у заяві, розповсюдженій у суботу Державним департаментом США у зв'язку з подіями у Маріуполі. "Ми закликаємо Росію негайно припинити підтримку сепаратистів, закрити міжнародний кордон з Україною, вивести все озброєння, бойовиків та припинити фінансову підтримку. В іншому випадку тиск США та міжнародної спільноти на Росію та її ставлеників буде тільки посилюватися", - йдеться у заяві.

Керрі зазначив, що приєднується до його європейських колег у засудженні жахливого нападу підтримуваних Росією сепаратистів на цивільних у Маріуполі, мирне місто, розташоване у 25 кілометрах від лінії припинення вогню, визначеної Мінськими домовленостями, з використання ракетних систем Град та іншої сучасної зброі. Він нагадав, що спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ підтвердили смерть, як мінімум, 20 загиблих, включаючи жінок, дітей та старих.

Читайте такожОпубліковано відео моменту удару Градів по Маріуполю "Нова атака сепаратистів, не тільки в Маріуполі та Дебальцеві, але й уздовж лінії припинення вогню підігрівалася російським безвідповідальним та небезпечним рішенням постачати їм у ці тижні тисячі нового сучасного озброєння, включаючи ракетні системи, важку артилерію, танки, броньовані машини на додачу до операційного командування та контролю. Російські зобов'язання Мінським домовленостям будуть оцінені не словами, але діями", - наголосив Керрі.