На фасаді "Держради Криму" почали монтувати напис українською (фото)
В анексованому Сімферополі в четвер 22 січня на фасад так званої Державної ради Криму робітники почали роботу з монтажу на фасаді будівлі назви кримського «парламенту» українською мовою.
Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, ця подія зібрала під стінами «Держради» фотографів багатьох кримських видань.
Кілька робітників, піднявшись на будівельні ліси, встановлюють на фасад будівлі українську назву самопроголошеного кримського парламенту: «Державна Рада Республіки Крим». Їхня робота викликала великий інтерес і у перехожих.
Читайте такожРосія завалила Крим антиукраїнською літературою (фото)Як відомо, до анексії Криму в цьому будинку розташовувалася Верховна Рада Автономної Республіки Крим. На фасаді будівлі було три вивіски, написаних українською, кримськотатарською та російською мовами.
17 березня 2014 року Верховну Раду Криму перейменували в «Державна рада», проте ще напередодні перейменування з фасаду будівлі був знятий герб України. Пізніше з фасаду прибрали і назви трьома мовами, замінивши їх на назву «Держради» російською .
У той же час, відповідно до "конституції", прийнятої 11 квітня 2014 року на засіданні "Держради" Криму, державними мовами в анексованому Росією Криму є українська, кримськотатарська і російська.
В кінці лютого-на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.
16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.
Після цього США і Європейський союз ввів ряд економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.
Росія проводить в Криму політику тотальної русифікації. Українським і кримськотатарським школярам заборонили отримувати повну середню освіту рідною мовою.