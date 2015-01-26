Казахстан готовий надати майданчик для переговорів по Донбасу

Про це йдеться в заяві на сайті міністерства закордонних справ (МЗС) Казахстану. "Казахстан готовий надати майданчик для проведення переговорів по врегулюванню української кризи в будь-якому зручному для сторін форматі і в будь-який прийнятний час", - йдеться в документі.

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У МЗС Казахстану заявили, що альтернативи мирним переговорам по врегулюванню конфліктної ситуації не існує. "Закликаємо всі сторони перейти до вирішення конфлікту виключно мирним шляхом, заснованим на виконанні всіма учасниками своїх зобов'язань, у тому числі передбачених мінськими домовленостями", - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня в Астані повинна була відбутися зустріч в "нормандському форматі", в якій мали взяти участь президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін. Однак ця зустріч була відкладена на невизначений термін.