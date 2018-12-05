Путін прокоментував слова Порошенка про спроби поговорити з ним після атаки РФ на Азові

Російський лідер заявляє, що «не бажає брати участь у виборчій кампанії Порошенка».

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не відповідає на спроби президента України Петра Порошенка поговорити з ним по телефону, оскільки «не хоче брати участь у його виборчій кампанії».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це російський лідер повідомив журналістам у Москві.

«Адже річ не в тому, що я просто ухиляюся і не хочу з Петром Олексійовичем розмовляти, річ не в цьому», - сказав Путін, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати відсутність телефонної розмови з Порошенком, про яку просила українська сторона після атаки Росії на українські кораблі в Керченській протоці 25 листопада.

«Річ у тому, що я не хочу брати участь у його (Порошенка) виборчої кампанії», - пояснив президент РФ.

За його словами, Порошенко «майстерно створює кризові і провокаційні ситуації і тут же перекладає відповідальність за скоєне на Росію», після чого «хоче тут же продемонструвати, що він успішно вирішує виниклі проблеми».

«Ось нехитра комбінація, і я в цих комбінаціях не хочу брати участь і не буду», - оголосив Путін.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що після нападу та захоплення українських кораблів Росією намагався поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, але не отримав відповіді від російської сторони.

«Вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіним, ми не отримали відповіді, і я змушений був звернутися до канцлера Німеччини, щоб вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів», - повідомив глава держави.