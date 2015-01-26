В ОБСЄ засудили обшук в офісі кримськотатарського телеканалу ATR

17:40, 26 січня 2015
Політика
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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засудила обшук в офісі кримськотатарського телеканалу ATR в Сімферополі.

У Криму обшукали офіс каналу ATR

Відповідна заява Міятович поширена в понеділок ОБСЄ.

«Я неодноразово нагадувала про необхідність безпечної роботи журналістів та ЗМІ. Практику втручання в роботу вільних і незалежних засобів масової інформації не можна терпіти в регіоні ОБСЄ», - йдеться в заяві.

Читайте такожДо будівлі кримськотатарського телеканалу прийшла ФСБ, окупанти проводять обшук (відео)Представник ОБСЄ зазначила, що дуже важливо, щоб кримські татари мали можливість отримувати інформацію і новини по ATR, мовлення якого повинне бути відновлене як можна швидше.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня співробітники Слідчого комітету Російської Федерації і Центру з протидії екстремізму та тероризму проводять обшук на кримськотатарському телеканалі АТР в Сімферополі. У випуску новин журналісти АТР повідомили, що органи цікавить інформація про події 26-27 лютого 2014 року в Криму, коли біля стін Кримського парламенту проходив багатотисячний мітинг кримських татар, а потім проросійськими силами були захоплені Рада міністрів і Верховна рада Криму.

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