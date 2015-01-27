Порошенко і Туск обговорили Донбас і виконання плану дій з візової лібералізації

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Петро Порошенко поінформував Дональда Туска про розвиток подій на Донбасі після терористичної атаки на Маріуполь. Він подякував президенту Європейської Ради за його заяву про чітку підтримку України та заклик до жорсткішої позиції ЄС щодо сторони-агресора.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у четвер, 29 січня.

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Президенттакож повідомив Президента Європейської Ради про прогрес. якого досягла Україна у виконанні другої фази Плану дій з візової лібералізації та закликав Європейський Союз ухвалити політичне рішення щодо надання Україні безвізового режиму із країнами Шенгенської зони на травневому саміті Східного партнерства у Ризі.

Також Порошенко закликав ЄС збільшити обсяг макрофінансової допомоги для України та обговорив питання Донорської конференції, запланованої на квітень 2015 року.