Україна посилюватиме взаємодію з Литвою в реформуванні сектору оборони

Серед актуальних питань співпраці також енергетична безпека, інвестиції, кібербезпека.

Україна посилюватиме взаємодію з Литвою в реформуванні оборонного сектору.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час спільної з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте заяви для ЗМІ у Києві.

«Ми наголошуємо на тому, що необхідне подальше розширення нашої співпраці у сфері безпеки та оборони, і будемо посилювати взаємодію з Литвою щодо реформування нашого оборонного сектору», - сказав глава держави.

Також, за словами Порошенка, серед актуальних питань двосторонньої співпраці енергетична безпека, економічне та інвестиційне співробітництво, кібербезпека.

Крім того,глава держави подякував за практичну допомогу Литви у зміцненні обороноздатності України, а також за допомогу у медичній реабілітації українських військовослужбовців (229 військовослужбовців з 2014 року), оздоровленні та навчанні постраждалих школярів та студентів з Донбасу.