Бойовики пригрозили зривом переговорів у разі визнання їх терористичними організаціями

Про це повідомив так званий «повноважний представник ЛНР» на переговорах Владислав Дейнего, передає ТАСС.

"По-перше, якщо це (наміри Києва визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями - прим.) насправді так, то ні про які мінські переговори мови далі йти не може, так як Україна потрапляє в юридичний казус неможливості ведення переговорів з терористичними організаціями", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо визнання організацій терористичними" (№1840). Законопроектом пропонується визначити порядок визнання організації терористичною.