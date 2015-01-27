Бойовики пригрозили зривом переговорів у разі визнання їх терористичними організаціями
15:58, 27 січня 2015Політика
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Бойовики заявили, що в разі визнання «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями, подальші зустрічі учасників контактної групи по Донбасу стануть неможливими.
REUTERS
Про це повідомив так званий «повноважний представник ЛНР» на переговорах Владислав Дейнего, передає ТАСС.
"По-перше, якщо це (наміри Києва визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями - прим.) насправді так, то ні про які мінські переговори мови далі йти не може, так як Україна потрапляє в юридичний казус неможливості ведення переговорів з терористичними організаціями", - сказав він.
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Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо визнання організацій терористичними" (№1840). Законопроектом пропонується визначити порядок визнання організації терористичною.
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