Порошенко вимагає від МЗС завершити перегляд усієї договірно-правової бази з Росією
Президент України Петро Порошенко вимагає від Міністерства закордонних справ завершення інвентаризації усієї договірно-правової бази з Росією.
Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це він сказав після підписання закону про припинення дії Договору про дружбу з Росією.
«Глава держави повідомив, що від міністерства закордонних справ України вимагає завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Росією», - йдеться в повідомленні.
«Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод», - сказав Порошенко.
Глава держави підкреслив, що також вимагає від Кабінету міністрів України термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки.
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«Я розраховую, що особливий статус та спеціальні функції дозволять такому органу достатньо ефективно виконувати покладені на нього завдання із захисту національних інтересів України», - зазначив президент.
Порошенко зауважив, що Договір про дружбу з Росією не був розірваний раніше заради того, щоб використовувати його положення як базу для численних позовів до міжнародних судів та інших міжнародних інстанцій до Росії – як порушниці цього договору та норм міжнародного права.
Зокрема, він навів окремі положення цього договору, де зазначається, що сторони «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги…, територіальної цілісності, непорушності кордонів…, незастосування сили, невтручання у внутрішні справи…, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань…,норм міжнародного права…» .
Глава держави підкреслив, що на початку 2019 року спливає черговий десятирічний термін, коли Україна має офіційно визначитися, продовжувати його чи припинити. За його словами, «вибір очевидний – припинити».
Порошенко також додав, що Україна використала всі можливості цього документу у своїх національних інтересах.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» (№0206).