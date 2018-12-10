Порошенко вимагає від МЗС завершити перегляд усієї договірно-правової бази з Росією

Президент чекає від уряду термінових кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки.

Президент України Петро Порошенко вимагає від Міністерства закордонних справ завершення інвентаризації усієї договірно-правової бази з Росією.

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це він сказав після підписання закону про припинення дії Договору про дружбу з Росією.

«Глава держави повідомив, що від міністерства закордонних справ України вимагає завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Росією», - йдеться в повідомленні.

«Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод», - сказав Порошенко.

Глава держави підкреслив, що також вимагає від Кабінету міністрів України термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки.

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«Я розраховую, що особливий статус та спеціальні функції дозволять такому органу достатньо ефективно виконувати покладені на нього завдання із захисту національних інтересів України», - зазначив президент.

Порошенко зауважив, що Договір про дружбу з Росією не був розірваний раніше заради того, щоб використовувати його положення як базу для численних позовів до міжнародних судів та інших міжнародних інстанцій до Росії – як порушниці цього договору та норм міжнародного права.

Зокрема, він навів окремі положення цього договору, де зазначається, що сторони «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги…, територіальної цілісності, непорушності кордонів…, незастосування сили, невтручання у внутрішні справи…, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань…,норм міжнародного права…» .

Глава держави підкреслив, що на початку 2019 року спливає черговий десятирічний термін, коли Україна має офіційно визначитися, продовжувати його чи припинити. За його словами, «вибір очевидний – припинити».

Порошенко також додав, що Україна використала всі можливості цього документу у своїх національних інтересах.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» (№0206).