В УПЦ КП розповіли, хто візьме участь в Об'єднавчому соборі українських церков

У Київському патріархаті готуються до Об’єднавчого собору і мають намір брати в ньому участь.

В Об’єднавчому соборі українських православних церков візьмуть участь архієреї, клірики, монахи та миряни.

Про це у Facebook повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря.

Він зазначив, що у Київському патріархаті готуються до Об’єднавчого собору і мають намір брати в ньому участь.

Відповідно до благословення святійшого вселенського патріарха Варфоломія, у роботі Собору братимуть участь архієреї, клірики, монахи та миряни.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.