Чотири командири "Беркуту" отримали повідомлення про підозру в першому розгоні Майдану

Про це заявив генпрокурор Віталій Ярема, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

Зокрема, за його словами, «Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні за фактом силового розгону 30 листопада 2013 року мітингу на Майдані Незалежності та побиття студентів повідомлено про підозру чотирьом командирам підрозділів полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУМВС України в місті Києві за ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями)».

Як підкреслив Ярема, в результаті злочинних дій працівників міліції тілесні ушкодження отримали 38 осіб, загалом постраждали більше 80 осіб.

Читайте такожСуд до 23 березня подовжив арешт екс-«беркутівцям» Аброськіну та ЗінченкуПри цьому генпрокурор повідомив, що на теперішній час ці підозрювані обіймають керівні посади в полку міліції громадської безпеки особливого призначення ГУМВС України в Києві.

За даними Яреми, Печерським районним судом Києва підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обов’язком носіння електронного браслету.

Довідка УНІАН. У ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу «Беркут» жорстоко розігнали студентів на Майдані Незалежності, які виступали проти відмови режиму Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.