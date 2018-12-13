Експерти та політики США закликали Трампа посилити тиск на РФ і надати додаткову допомогу Україні

Вони, зокрема, радять Трампу надати Україні додаткову допомогу в секторі безпеки, в тому числі підвищити боєздатність українських ВМС.

Впливові американські аналітики, експерти із зовнішньої політики, колишні чиновники і посли США закликали президента США Дональда Трампа збільшити тиск на РФ через її агресію в Україні.

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Відкритий лист до Трампу опублікував американський аналітичний Центр CEPA, передає "Радіо Свобода".

"Цим відкритим листом, який підписали 47 відомих експертів, колишні чиновники і екс-посли, ми закликаємо президента Трампа збільшити тиск на РФ через останні незаконні дії", - йдеться в документі.

"РФ порушує один з найстаріших святих для Америки принципів: свободу судноплавства у міжнародних водах. Росія не зупиниться, поки Захід не підвищить геополітичну ціну для неї", - підкреслюють автори листа.

Вони, зокрема, радять Трампу надати Україні додаткову допомогу в секторі безпеки, в тому числі підвищити боєздатність українських ВМС, надавши радари, ракетні системи берегової охорони, розвіддані і патрульні кораблі; імплементувати і вводити всі існуючі нині американські санкції проти РФ "в повному дозволеному законом обсязі".

Також політики закликають Трампа вплинути на європейських партнерів, щоб вони повністю виконували введені ними санкції і закликати НАТО до постійної присутності в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства; негайно ввести нові або розширити існуючі обмеження для російської фінансової системи.

Крім того, просять переконати уряд Німеччини відмовитися від будівництва "Північного потоку - 2".