Країни ЄС закликають Росію негайно звільнити захоплених у полон українських моряків – Туск

Лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу також закликають Росію не блокувати судноплавство у Керченській протоці.

Лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу закликають владу Російської Федерації негайно звільнити усіх захоплених у полон 24 українських моряків та судна.

Про це президент Європейської ради Дональд Туск повідомив у Twitter.

"Європейська Рада вимагає невідкладно звільнити усіх затриманих українських моряків, повернути судна та зробити вільним проходження усіх суден через Керченську протоку", - наголосив Туск.

Читайте такожПорошенко передав Туску список осіб, причетних до атаки на українські кораблі в Азовському морі

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".