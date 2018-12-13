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У ЄС розглядають можливість введення нових санкцій проти Росії - журналіст

23:36, 13 грудня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Лідери країн Європейського Союзу серйозно розглядають можливість впровадити додаткові санкції проти Росії через агресію у Керченській протоці.

Про це у четвер, 13 грудня, написав журналіст Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

"Лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій проти Росії, про що свідчать висновки Європейської Ради щодо подій в Азовському морі, заявивши: "ЄС готовий застосувати заходи, зокрема щодо подальшого посилення підтримки на користь постраждалих регіонів України", - повідомив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії. 

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Теги: #Росія#санкції#Євросоюз