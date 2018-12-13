У ЄС розглядають можливість введення нових санкцій проти Росії - журналіст

ЄС готовий застосувати заходи, зокрема щодо подальшого посилення підтримки України.

Лідери країн Європейського Союзу серйозно розглядають можливість впровадити додаткові санкції проти Росії через агресію у Керченській протоці.

Про це у четвер, 13 грудня, написав журналіст Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

"Лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій проти Росії, про що свідчать висновки Європейської Ради щодо подій в Азовському морі, заявивши: "ЄС готовий застосувати заходи, зокрема щодо подальшого посилення підтримки на користь постраждалих регіонів України", - повідомив журналіст.

EU leaders have opened the possibility for new sanctions on #Russia in the #EUCO conclusions on #AzovSea by stating: "The Eu stands ready to adopt measures, including to strengthen further its support in favour of the affected areas of #Ukraine". — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 13, 2018

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.