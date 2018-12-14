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Американці не розуміють, навіщо домовлятися з економічно слабшою Росією – політолог

19:15, 14 грудня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це в ефірі “Прямого”  повідомив політолог Олексій Голобуцький.

“Америка не конкурує з Росією. Для чого Путін це робить? Він хоче повернути Радянський Союз, але це була друга економіка світу після американської. Російська економіка зараз — це 1/8 світової економіки. Американці, як прагматики, не розуміють: як можна домовлятися з чогось з кимось, хто не грає жодної ролі. Путін постійно підвищує ставки, бо єдиний у нього аргумент — це не економіка. В нього останній аргумент — ядерна зброя”, - каже Голобуцький.

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Теги: #Росія#США